Conférence L’Alsace insolite Niederbronn-les-Bains

Conférence L’Alsace insolite
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00
Cette présentation proposera à chacun de découvrir l’Alsace avec ses lieux insolites, ou mystérieux. Par Valérie Meyer.
Cette présentation proposera à chacun de découvrir l’Alsace avec ses lieux insolites, ou mystérieux. Les lieux, objets, ou bâtiments insolites témoignent du génie inventif de l’homme, et sont surprenant à voir on pourra voir la seule église à colombages d’Alsace, un rocher qui a la silhouette d’un homme, une météorite tombée en 1492 à Ensisheim, mais aussi plusieurs objets insolites exposés dans les musées ! .
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr
English :
This presentation will help you discover Alsace’s unusual and mysterious places. By Valérie Meyer.
German :
Diese Präsentation bietet jedem die Möglichkeit, das Elsass mit seinen ungewöhnlichen oder geheimnisvollen Orten zu entdecken. Von Valérie Meyer.
Italiano :
Questa presentazione vi farà scoprire l’Alsazia e i suoi luoghi insoliti e misteriosi. A cura di Valérie Meyer.
Espanol :
Esta presentación le ayudará a descubrir Alsacia y sus lugares insólitos y misteriosos. A cargo de Valérie Meyer.
