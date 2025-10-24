Conférence : l’alternance à l’université Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes

Conférence : l’alternance à l’université Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 24 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Réservé aux étudiantes et étudiants de l’université

Vous êtes étudiante ou étudiant à l’université et vous vous demandez ce qu’est l’alternance à l’université. Cette conférence est faite pour vous !

Dans le cadre de la [Semaine Pro’fil](https://soie.univ-rennes.fr/semaine-profil), le service formation continue et alternance propose aux étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes, une conférence pour découvrir l’alternance.

Cette conférence est le point de départ pour réfléchir à votre avenir professionnel et vous informer sur ce qui est possible pour votre poursuite d’études à l’université.

Guillaume Riou et Gilles Coatanea, chargés de mission au Service Formation Continue et Alternance (SFCA) vous donnent rendez-vous pour vous apporter toutes les réponses à vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T10:30:00.000+02:00

https://univ-rennes1.jobteaser.com/fr/events/254803

Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine