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Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle Espace Philippe August Vernon

samedi 3 octobre 2026 · Espace Philippe August · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Philippe August
Adresse
12 avenue Victor Hugo
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle

Espace Philippe August 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :
2026-10-03

L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle

« Des indépendances du 19eme siècle aux défis du 21eme siècle : l’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique » ; une conférence proposée par Christophe Ventura, journaliste au Monde diplomatique, enseignant-chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine.

Une animation proposée dans le cadre de notre fil rouge ¡ Vamos ! : une année en Amérique du sud et en Espagne.

Pour adulte et ado à partir de 15 ans.
Entrée libre, théâtre Yolande Moreau.   .

Espace Philippe August 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle

L’événement Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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