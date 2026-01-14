Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle Espace Philippe August Vernon
samedi 3 octobre 2026 · Espace Philippe August · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle
Espace Philippe August 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle
« Des indépendances du 19eme siècle aux défis du 21eme siècle : l’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique » ; une conférence proposée par Christophe Ventura, journaliste au Monde diplomatique, enseignant-chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine.
Une animation proposée dans le cadre de notre fil rouge ¡ Vamos ! : une année en Amérique du sud et en Espagne.
Pour adulte et ado à partir de 15 ans.
Entrée libre, théâtre Yolande Moreau. .
Espace Philippe August 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle
L’événement Conférence : L’Amérique latine à la recherche de son autonomie géopolitique : des indépendances du 19ème siècle aux défis du 21ème siècle Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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