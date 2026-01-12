Conférence: L’Amiral Grivel, un illustre de Brive (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-21
2026-03-21
Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.
Par Jacques Levard
Ancien officier de marine et historien
Le vice-amiral Jean-Baptiste Grivel (1778 -1869), raconté par un officier de marine.
Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.
Infos: 05 55 18 17 70. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
