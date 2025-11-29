Conférence : L’Amour dans la chanson Kabyle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 00:00 –

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Azul, demat, Bonjour ;L’association Culturelle Berbère Imazighe44, reviens cette fois avec une conférence animée par le Docteur en psychologie sociale, Arezki Khouas, autour de son dernier ouvrage : L’Amour dans la chanson Kabyle » Tayri di cna Taqbaylit » et cela samedi 29 novembre 2025 à 14h00, salle Flora Tristan 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes. La conférence sera suivie d’une vente dédicace de l’auteur et d’un verre de l’amitié https://www.facebook.com/imazighen44 Nous vous attendons nombreux (ses)

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100