Conférence L‘anamorphose murale du collège des Jésuites d’Aix-en-Provence Cave aux huiles Aix-en-Provence

Conférence L‘anamorphose murale du collège des Jésuites d’Aix-en-Provence

Samedi 24 janvier 2026 de 15h à 16h30. Cave aux huiles 34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Jean-Marie Roux , Professeur agrégé honoraire d’Histoire vous invite à découvrir l’unique anamorphose murale subsistant en France.

La chapelle du lycée du Sacré-Cœur, ancienne chapelle des jésuites, conserve sur un mur d’une vaste salle située au-dessus de la nef, une étrange peinture. Longtemps oubliée, comme en témoignent les multiples graffiti qui la défigurent, cette peinture a été identifiée il y a une vingtaine d’années comme la seule anamorphose murale en couleurs connue à ce jour en France. .

Cave aux huiles 34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92 asso.cathedralevivante@gmail.com

English :

Jean-Marie Roux , Honorary Professor of History, invites you to discover the only surviving anamorphic mural in France.

L’événement Conférence L‘anamorphose murale du collège des Jésuites d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence