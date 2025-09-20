Conférence : lancement du livre « François Achille Ursin Hue, comte de Grais, premier maire de Beuvron, 1790-1791 Espace des métiers d’art Beuvron-en-Auge

L’association ASPECT fait paraître le livre »François Achille Ursin Hue, comte de Grais » qui fut le premier maire du village de Beuvron en Auge, « un des plus beaux villages de france », entre 1790 et 1791. Marié avant la Révolution à une Allemande, Wilhelmine de Wilcke, il partit vivre en Thuringe avec sa famille quand l’atmosphère devint pesante à son égard. Ses archives ont été conservées par ses descendants allemands qui restaurent depuis la chute du Mur de Berlin la propriété de leur ancêtre. Cette aventure familiale franco-allemande, ainsi que ses activités militaires et politiques, ont permis à l’historienne Françoise Dutour de faire revivre ce personnage dont la vie eut un parcours romanesque et un destin européen.

Espace des métiers d’art Avenue de la gare, 14430 Beuvron-en Auge Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie 06 83 15 32 28 https://www.aspectdebeuvron.com Place du village avec maisons à pan de bois depuis le XVIIe siècle.

