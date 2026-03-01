Conférence Landes vivantes Rue Jacques Prévert Trégunc

Conférence Landes vivantes Rue Jacques Prévert Trégunc mercredi 11 mars 2026.

Conférence Landes vivantes

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Début : 2026-03-11 18:30:00
Par Emmanuel Holder, conservateur des réserves naturelles des monts d’Arrée pour Bretagne Vivante.

Participation libre sans réservation.   .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95 

