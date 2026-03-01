Conférence Landes vivantes Rue Jacques Prévert Trégunc
Conférence Landes vivantes
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Par Emmanuel Holder, conservateur des réserves naturelles des monts d’Arrée pour Bretagne Vivante.
Participation libre sans réservation. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95
