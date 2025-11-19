Conférence L’ange, souffle de l’invisible Temple Protestant de Vichy Vichy

Conférence L’ange, souffle de l’invisible

Croyez-vous aux anges ? la question divise … Les uns témoingent de rencontres mystérieuses, d’autres opposent à cette idée un scepticisme massif. Et si une troisième voie était possible ?

English :

Do you believe in angels? The question divides … Some testify to mysterious encounters, others to massive skepticism. What if a third way were possible?

German :

Glauben Sie an Engel? Diese Frage spaltet die Gemüter … Die einen berichten von mysteriösen Begegnungen, die anderen stehen dieser Idee mit massiver Skepsis gegenüber. Was ist, wenn ein dritter Weg möglich ist?

Italiano :

Credete negli angeli? La domanda divide… Alcuni dicono di aver avuto incontri misteriosi, mentre altri sono fortemente scettici. E se fosse possibile una terza via?

Espanol :

¿Cree en los ángeles? La pregunta divide … Algunos dicen haber tenido encuentros misteriosos, mientras que otros se muestran enormemente escépticos. ¿Y si fuera posible una tercera vía?

