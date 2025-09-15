Conférence L’année 1916 dans la Grande Guerre

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Conférence L’année 1916 dans la Grande Guerre aux Unelles à Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

English : Conférence L’année 1916 dans la Grande Guerre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence L’année 1916 dans la Grande Guerre Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme