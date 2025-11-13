Conférence L’anniversaire du label Ville d’art et d’histoire à Saintes Médiathèque François Mitterrand Saintes
▪ La naissance du label à Saintes
▪ L’épanouissement de Saintes Ville d’art et d’hitoire
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr
English :
Conference The anniversary of Saintes?s Ville d?art et d?histoire label
? The birth of the label in Saintes
? The blossoming of Saintes Ville d?art et d?hitoire
German :
Konferenz Der Jahrestag des Labels Stadt der Kunst und Geschichte in Saintes
? Die Entstehung des Labels in Saintes
? Das Aufblühen der Kunst- und Geschichtsstadt Saintes
Italiano :
Conferenza L’anniversario del marchio Città d’arte e di storia a Saintes
? La nascita del marchio a Saintes
? Lo sviluppo di Saintes come Città d’Arte e di Storia
Espanol :
Conferencia El aniversario de la etiqueta Ciudad de Arte e Historia en Saintes
? El nacimiento del sello en Saintes
? La evolución de Saintes como Ciudad de Arte e Historia
