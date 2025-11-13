Conférence L’anniversaire du label Ville d’art et d’histoire à Saintes Médiathèque François Mitterrand Saintes

Conférence L’anniversaire du label Ville d’art et d’histoire à Saintes

Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-13 18:30:00

Conférence L’anniversaire du label Ville d’art et d’histoire à Saintes

▪ La naissance du label à Saintes

▪ L’épanouissement de Saintes Ville d’art et d’hitoire

+33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

English :

Conference The anniversary of Saintes?s Ville d?art et d?histoire label

? The birth of the label in Saintes

? The blossoming of Saintes Ville d?art et d?hitoire

German :

Konferenz Der Jahrestag des Labels Stadt der Kunst und Geschichte in Saintes

? Die Entstehung des Labels in Saintes

? Das Aufblühen der Kunst- und Geschichtsstadt Saintes

Italiano :

Conferenza L’anniversario del marchio Città d’arte e di storia a Saintes

? La nascita del marchio a Saintes

? Lo sviluppo di Saintes come Città d’Arte e di Storia

Espanol :

Conferencia El aniversario de la etiqueta Ciudad de Arte e Historia en Saintes

? El nacimiento del sello en Saintes

? La evolución de Saintes como Ciudad de Arte e Historia

