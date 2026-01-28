Conférence L’annonce du cancer, comment la dire, comment la vivre ? Batiment 25 Limoges

Conférence L’annonce du cancer, comment la dire, comment la vivre ?

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, l’association Phoenix Attitude propose une conférence consacrée à la délicate question de l’annonce du cancer. Ce temps d’échange aborde les enjeux médicaux, professionnels et humains liés au diagnostic, à son annonce aux proches ou à la récidive.

La soirée réunit Élise Deluche, professeure et cheffe de service en oncologie au CHU de Limoges, Juliette Peltier, infirmière d’annonce, ainsi que des bénéficiaires de l’association, pour croiser expertises et vécus. La conférence se veut participative et se prolongera par un moment convivial autour d’un apéritif et de stands animés par des acteurs locaux. Ouverte à tous. .

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 14 05 23 contact@phoenix-attitude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’annonce du cancer, comment la dire, comment la vivre ?

L’événement Conférence L’annonce du cancer, comment la dire, comment la vivre ? Limoges a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Limoges Métropole