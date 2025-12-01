Conférence Lao Zi et le Livre de la Voie et de la Vertu (Dao De Jing) Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence Lao Zi et le Livre de la Voie et de la Vertu (Dao De Jing)

Lundi 15 décembre 2025 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 14:30:00

fin : 2025-12-15 16:00:00

Date(s) :

2025-12-15

Par Christine Chaigne, Maitre de Conférence AMU, juriste sinisante.

Le Livre de la Voie et de la Vertu domine le Taoïsme il en est le germe et le terme a-t-on pu dire. La démarche de Laozi aboutit à un paradoxe il entend conquérir en usant de faiblesse et de douceur et donc par le refus apparent de domination. Aussi l’a-t-on accusé de ruse retorse . Le taoïsme est une clef qui permet de comprendre la Chine post maoïste autant que celle d’il y a quatre mille ans (Isabelle Robinet, spécialiste du taoïsme) .

Aix-Marseille Université Le Cube 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 utl-aix@univ-amu.fr

English :

By Christine Chaigne, lecturer at AMU, Chinese jurist.

German :

Von Christine Chaigne, Maitre de Conférence AMU, sinisierende Juristin.

Italiano :

Di Christine Chaigne, docente all’AMU, avvocato cinese.

Espanol :

Por Christine Chaigne, profesora de la UMA, abogada china.

