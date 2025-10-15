Conférence L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines Quai Louis Prunier La Rochelle

Conférence L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines Quai Louis Prunier La Rochelle mercredi 15 octobre 2025.

Conférence L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines

Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Une heure pour tout savoir des tortues marines et pour comprendre le fonctionnement du Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) de l’Aquarium La Rochelle.

.

Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 info@aquarium-larochelle.com

English : Conference L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines

One hour to find out all about marine turtles and how the Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) at the Aquarium La Rochelle works.

German : Konferenz L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines

Eine Stunde, um alles über Meeresschildkröten zu erfahren und zu verstehen, wie das Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) im Aquarium La Rochelle funktioniert.

Italiano :

Un’ora per scoprire tutto sulle tartarughe marine e capire come funziona il Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) dell’Acquario di La Rochelle.

Espanol : Conferencia L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines

Una hora para saberlo todo sobre las tortugas marinas y comprender cómo funciona el Centro de Estudios y de Servicios para las Tortugas Marinas (CESTM) del Acuario de La Rochelle.

L’événement Conférence L’Aquarium La Rochelle, au chevet des tortues marines La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-10 par Nous La Rochelle