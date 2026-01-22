Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne Salle du Conseil Municipale Mios
Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne Salle du Conseil Municipale Mios vendredi 23 janvier 2026.
Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne
Salle du Conseil Municipale Allée de la Plage Mios Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le Vendredi 23 janvier, l’association Mios Culture Loisirs organise une conférence sur l’Aquitaine anglo-gasconne (1152-1453), dans la continuité de la précédente conférence de l’an passé qui nous avait raconté l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine.
Venez vous faire votre propre idée des spécificités gasconnes.
Salle du Conseil Municipal
Entrée 5 euros Gratuit pour les de 12 ans .
Salle du Conseil Municipale Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne
L’événement Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne Mios a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Coeur Bassin