Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne Salle du Conseil Municipale Mios

Conférence l’Aquitaine anglo-saxonne

Salle du Conseil Municipale Allée de la Plage Mios Gironde

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le Vendredi 23 janvier, l’association Mios Culture Loisirs organise une conférence sur l’Aquitaine anglo-gasconne (1152-1453), dans la continuité de la précédente conférence de l’an passé qui nous avait raconté l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine.

Venez vous faire votre propre idée des spécificités gasconnes.

Salle du Conseil Municipal

Entrée 5 euros Gratuit pour les de 12 ans .

Salle du Conseil Municipale Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

