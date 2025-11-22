Conférence L’arbre dans le Perche sous toutes ses formes Réveillon
Salle des fêtes Réveillon Orne
Début : 2025-11-22 16:00:00
Conférence organisée par l’association Hortus Pertica avec Louis Vallin, expert en arbres et Alexis Arcanger, arboriste grimpeur. .
Salle des fêtes Réveillon 61400 Orne Normandie
