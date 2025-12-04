CONFÉRENCE L’ARBRE DANS L’OEIL DU PEINTRE

30, avenue d’Agde Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Journée Européennes du patrimoine avec l’association PAVID’OC

À l’heure où les forêts brûlent et les arbres disparaissent, il est temps de redécouvrir comment les artistes entre 1850 et 1950 ont célébré leur beauté, leur mystère et leur pouvoir symbolique.

L’arbre, un patrimoine pictural à replanter dans nos regards.

De la fin du romantisme aux prémices de l’abstraction, l’arbre s’impose comme une figure centrale dans l’imaginaire des peintres.

Tantôt refuge, tantôt témoin du monde, il incarne la force vitale, la solitude, la spiritualité ou encore le lien entre ciel et terre.

Cette conférence propose un voyage à travers les œuvres de peintres de tous horizons y compris bien sûr des Occitans, pour interroger la place de l’arbre dans l’art pictural.

Comment les artistes ont-ils représenté l’arbre ?

Quelle charge symbolique lui ont-ils attribuée ?

Et que nous dit cette figure végétale de notre rapport au monde et à nous-mêmes ?

Virginie SARFATI, viassoise fort appréciée, notamment en tant qu’animatrice de l’atelier Découverte de l’histoire de l’ART , vous ouvre les portes d’un siècle d’art et d’émotion. .

30, avenue d’Agde Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

English :

European Heritage Day with the PAVID’OC association

German :

Europäischer Tag des Kulturerbes mit dem Verein PAVID’OC

Italiano :

Giornata europea del patrimonio con l’associazione PAVID’OC

Espanol :

Día Europeo del Patrimonio con la asociación PAVID’OC

L’événement CONFÉRENCE L’ARBRE DANS L’OEIL DU PEINTRE Vias a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE