CONFÉRENCE L’ARBRE EN VILLE UNE MISSION IMPOSSIBLE ? Montpellier

CONFÉRENCE L’ARBRE EN VILLE UNE MISSION IMPOSSIBLE ?

163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier Hérault

Le samedi 24 janvier 2026 à 14h30,

4e conférence de l’association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier L’Arbre en ville une mission impossible ?

Cette conférence sera animée par Julie CHOUVEL et Jérémy DI STÉFANO, paysagistes conseillers au CAUE*.

L’arbre en ville, au singulier, peut être considéré comme un condensé de nature.

En effet, cet être vivant, à la fois puissant et fragile, agit sur son environnement et accueille nombre d’espèces vivantes.

Bien qu’il fasse partie de nos paysages urbains, il est confronté à un milieu souvent coercitif, hostile.

Pourtant, les enjeux climatiques, de santé et d’érosion de la biodiversité démontrent la nécessité de préserver, valoriser et affirmer sa présence dans nos cités.

Entrée gratuite et libre (pas d’inscription Limité à 250 places)

*CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement .

163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie amis.jdplantesmontpellier@gmail.com

English :

Saturday, January 24, 2026 at 2:30pm,

4th conference organized by Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier: Trees in the city: a mission impossible?

