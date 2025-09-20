Conférence « L’architecture à Niort du Moyen-âge au XXIe siècle » par Daniel Courant à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme Niort
Conférence « L’architecture à Niort du Moyen-âge au XXIe siècle » par Daniel Courant à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme Niort samedi 20 septembre 2025.
Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
2025-09-20
Gratuit, sur réservation 40 personnes maximum
Durée 1 heure Adultes Accessible PMR
Rendez-vous au bâtiment Le Séchoir (Office de Tourisme de Port Boinot)
1 rue de la Chamoiserie, Niort Salle Théophile Boinot
Renseignements et inscriptions 05 49 24 18 79 ou directement à l’accueil de l’Office de Tourisme. .
Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com
