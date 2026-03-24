Conférence L’architecture Beaumanoir Rue de la Mairie Henvic

Conférence L’architecture Beaumanoir

Rue de la Mairie Ancienne église de Henvic Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Pour sa première conférence de l’année, le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix vous invite à découvrir L’architecture Beaumanoir par Michèle Boccard, Maîtresse de conférences en histoire du Moyen-Âge, Université de Bretagne Occidentale.

À l’occasion de l’exposition Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor actuellement présentée à la Maison Penanault à Morlaix jusqu’au 25 avril, le Pays d’art et d’histoire vous propose une conférence sur cette architecture singulière des XVe et XVIe siècles. .

Rue de la Mairie Ancienne église de Henvic Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36

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English : Conférence L’architecture Beaumanoir

L’événement Conférence L’architecture Beaumanoir Henvic a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX