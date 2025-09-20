Conférence « L’architecture cistercienne : regard croisé entre l’abbaye de Flaran et l’abbaye de Sauvelade » Église Saint-Jacques-le-Majeur Sauvelade

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Deux sites, deux histoires et pourtant un point commun : leur appartenance à l’ordre cistercien.

Ces deux fondations monastiques du XIIe siècle sont organisées par les mêmes règles. Leur architecture respective est le reflet des modes de vie de ces communautés selon la Règle de Saint-Benoît. Cependant, ce jeu de miroir entre ces deux abbayes et notamment leur abbatiale, permet d’appréhender des pratiques architecturales divergentes, tout en retraçant leur histoire.

Dorian Duffourg, Guide-conférencier au sein de la Conservation départementale du Gers (Abbaye de Flaran) et chercheur à la Société Française d’Archéologie et la Société Archéologique du Gers, réalisera une conférence aux origines de l’architecture religieuse cistercienne. Le retour aux textes fondateurs met en lumière les différences et les points communs entre ces deux sites cisterciens à partir de son étude architecturale. L’objectif est de comprendre la traduction des règles cisterciennes à travers l’architecture de chaque site mettant en relief les influences et les particularités locales. L’occasion parfaite, lors de cette étude comparative, de découvrir l’Abbaye de Flaran et de redécouvrir l’histoire de l’abbaye de Sauvelade

Église Saint-Jacques-le-Majeur Cami Gaston lo Crtozat, 64150 Sauvelade, France

© OT CDB