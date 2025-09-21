Conférence : « L’architecture des collèges jésuites: normes et adaptations locales » Collège Gambetta Cahors

Conférence : « L’architecture des collèges jésuites: normes et adaptations locales » Collège Gambetta Cahors dimanche 21 septembre 2025.

Conférence : « L’architecture des collèges jésuites: normes et adaptations locales » Dimanche 21 septembre, 16h00 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Sans réservation.

️ Des collèges jésuites entre normes et adaptations locales

L’étude de l’architecture des collèges jésuites révèle leur grande capacité d’adaptation au contexte local — qu’il soit topographique, urbanistique ou politique.

Les clauses contractuelles établies entre les jésuites et les municipalités témoignent de cette souplesse, rendant difficile toute généralisation sur le modèle architectural de ces établissements.

S’il existe une forme de norme, elle relève davantage de règles générales, de directives fonctionnelles et de traits communs liés aux conditions de leur création et aux fonctions pédagogiques et religieuses qu’ils remplissent.

Le collège de Cahors illustre parfaitement cette tension entre principe et adaptation, entre idéal jésuite et réalité territoriale.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

