Conférence « L’architecture des réfugiés, Habiter malgré tout » d’Aladdin Salim Mayrac

Conférence « L’architecture des réfugiés, Habiter malgré tout » d’Aladdin Salim Mayrac samedi 11 octobre 2025.

Conférence « L’architecture des réfugiés, Habiter malgré tout » d’Aladdin Salim

Mayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À travers mon parcours de réfugié et d’architecte, je raconte comment certains lieux provisoires ont été rendus habitables; non pas grâce aux institutions officielles, mais par des formes d’organisation invisibles, spontanées, souvent

silencieuses

À travers mon parcours de réfugié et d’architecte, je raconte comment certains lieux provisoires ont été rendus habitables; non pas grâce aux institutions officielles, mais par des formes d’organisation invisibles, spontanées, souvent

silencieuses. Ce sont ces dynamiques collectives, faites de gestes simples, de décisions partagées et de solidarités discrètes, qui ont permis à ces espaces de devenir vivables. C’est une parole sur l’exil, mais aussi sur la capacité humaine à

créer, même au cœur de la précarité.

Une conférence d’Aladdin Salim, architecte syrien diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture à Toulouse.

Une proposition de Béatrice Utrilla, artiste, maître de conférences à l’ENSAT. .

Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00 eac@cauvaldor.fr

English :

« Through my experience as a refugee and as an architect, I tell the story of how certain temporary places were made habitable, not by official institutions, but by invisible, spontaneous, often silent forms of organization

silent

German :

« Anhand meines Werdegangs als Flüchtling und Architekt erzähle ich, wie einige provisorische Orte bewohnbar gemacht wurden; nicht durch offizielle Institutionen, sondern durch unsichtbare, spontane, oftmals

still

Italiano :

« Attraverso la mia esperienza di rifugiato e di architetto, racconto la storia di come alcuni luoghi temporanei siano stati resi abitabili non dalle istituzioni ufficiali, ma da forme di organizzazione invisibili, spontanee e spesso silenziose »

silenzioso

Espanol :

« A través de mi experiencia como refugiado y como arquitecto, cuento la historia de cómo ciertos lugares temporales se hicieron habitables, no por instituciones oficiales, sino por formas de organización invisibles, espontáneas y a menudo silenciosas »

silencioso

L’événement Conférence « L’architecture des réfugiés, Habiter malgré tout » d’Aladdin Salim Mayrac a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Vallée de la Dordogne