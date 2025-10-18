Conférence « L’architecture du bien-être » Bibliothèque Les Violettes Courbevoie

Conférence « L’architecture du bien-être » Bibliothèque Les Violettes Courbevoie samedi 18 octobre 2025.

Conférence « L’architecture du bien-être » Samedi 18 octobre, 15h00 Bibliothèque Les Violettes Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur réservation, activité limitée à 30 participants

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

L’architecture du quotidien pose une question centrale : celle du bien-être des usagers. L’agence Epicuria Architectes, à qui nous devons notamment le lumineux lycée Lucie-Aubrac de Courbevoie, se propose d’évoquer la manière dont l’agence intègre différents enjeux dans ses créations :

– L’ancrage local, le rapport au paysage, le rapport à l’utilisateur

– La lumière naturelle

– L’acoustique

– Les matières (brique de terre crue, bois, pisé…)

– La ventilation bioclimatque, l’inertie

Bibliothèque Les Violettes 41 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0776809476 »}, {« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

© Luc Boegly