Conférence « L’Architecture et L’Empereur » Château de l’Emperi Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Conférence de Monsieur Eric Teyssier professeur d’université.

(salle des gardes)

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 musée mairie de salon de Provence

