Conférence L’architecture gothique flamboyante en Vendée du XVe au XXe siècle Salle de la mairie Mervent

Conférence L’architecture gothique flamboyante en Vendée du XVe au XXe siècle

Salle de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent Vendée

Début : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Avec Mathilde Pubert, Doctorante en histoire de l’Art à Nantes Université

Participation libre.

Informations 07 80 33 31 15.

Proposée par l’association Les Murailles Maireventi. .

Salle de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 80 33 31 15

English :

With Mathilde Pubert, PhD student in art history at Nantes University

German :

Mit Mathilde Pubert, Doktorandin in Kunstgeschichte an der Nantes Université

Italiano :

Con Mathilde Pubert, dottoranda in Storia dell’arte presso l’Università di Nantes

Espanol :

Con Mathilde Pubert, doctoranda en Historia del Arte por la Universidad de Nantes

