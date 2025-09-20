Conférence « L’architecture insolite du Hiéron » Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Conférence « L’architecture insolite du Hiéron » Samedi 20 septembre, 17h00 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Réservation conseillée | Nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Le cycle de conférences « Aux origines du Hiéron » spécialement mis en place pour l’anniversaire des 20 ans de la réouverture, se poursuit à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et en lien avec la thématique nationale « Patrimoine architectural ».

Maud Siron, directrice du musée, vous racontera les dessous de l’histoire et vous livrera toutes les clés pour décrypter ce lieu à l’architecture insolite.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

© Ville de Paray-le-Monial