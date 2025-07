Conférence l’Archive Mystère Archives Municipales Angoulême

Conférence l’Archive Mystère

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-07-15

Une fois par mois, nous vous présentons un document d’archive inédit afin de vous faire découvrir la richesse de nos fonds.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

English :

Once a month, we present a previously unpublished archival document to help you discover the richness of our collections.

German :

Einmal im Monat stellen wir Ihnen ein bisher unveröffentlichtes Archivdokument vor, um Ihnen den Reichtum unserer Bestände zu zeigen.

Italiano :

Una volta al mese, presentiamo un documento d’archivio inedito per aiutarvi a scoprire la ricchezza delle nostre collezioni.

Espanol :

Una vez al mes, presentamos un documento de archivo inédito para ayudarle a descubrir la riqueza de nuestras colecciones.

