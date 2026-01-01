Conférence l’Archive Mystère Archives Municipales Angoulême
Conférence l’Archive Mystère Archives Municipales Angoulême mercredi 14 janvier 2026.
Conférence l’Archive Mystère
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-18 2026-03-11 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17
Une fois par mois, nous vous présentons un document d’archive inédit afin de vous faire découvrir la richesse de nos fonds.
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
English :
Once a month, we present a previously unpublished archival document to help you discover the richness of our collections.
