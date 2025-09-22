Conférence L’Arctique un nouvel Eldorado Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Juvénat Notre-Dame Châteaulin

22 septembre 2025 14:30

2025-09-22

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.

Lundi 22 septembre 2025, Erwan Le Goff vous propose une conférence intitulée L’Arctique, un nouvel Eldorado ? .

Territoire en mutation, l’Arctique suscite aujourd’hui un regain d’intérêt en raison des enjeux économiques et politiques majeurs qu’il représente. Cette conférence apportera un éclairage sur les transformations en cours et les perspectives géopolitiques liées à cette région stratégique.

Gratuit pour les adhérents. .

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

