Conférence « L’argot de la musique et des musiciens aux XIXᵉ et XXᵉ siècles », École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière
samedi 19 septembre 2026 · École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret · La Ferrière
Informations pratiques
Conférence « L’argot de la musique et des musiciens aux XIXᵉ et XXᵉ siècles » Samedi 19 septembre, 11h00 École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret Indre-et-Loire
Tel : 02 47 59 48 21
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Conférence par Stéphane Gendron, directeur de l’école.
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret 2, rue de Tours 37600 Loches La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Conférence par Stéphane Gendron, directeur de l’école.
©Ville de Loches – Service du Patrimoine
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