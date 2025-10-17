Conférence l’arme nucléaire, promesse de stabilité ou péril mondial ? Salle du Fronton Navarrenx

Salle du Fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Conférence réalisée par Monsieur Julien Vasquez, Docteur en Histoire Moderne.

Depuis 1945, l’arme nucléaire est devenue le symbole absolu de la puissance. Fondée sur la peur de l’anéantissement, la dissuasion nucléaire a structuré l’équilibre mondial durant la Guerre Froide. Mais dans un monde désormais marqué par des conflits asymétriques, la montée du terrorisme, les cybermenaces et la fragmentation des états, cette logique est-elle encore pertinente ? Peut-on réellement dissuader un groupe terroriste ou un acteur irrationnel avec un arsenal nucléaire ? A l’heure où la prolifération s’intensifie (Iran, Corée du Nord), où les doctrines se durcissent (Russie), où les risques d’accidents ou de dérapages augmentent, cette conférence interroge la place du nucléaire dans le désordre mondial actuel. .

