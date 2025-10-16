Conférence : « L’armement colonial morutier à Saint-Pierre-et-Miquelon au début du 20e siècle » Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Qu’était Saint-Pierre-et-Miquelon au début du 20e siècle ? Un confetti de 228 km2 au regard de l’empire colonial français : 11 millions de km2.Et pourtant, ce confetti à 15 miles au sud de Terre Neuve et 2 200 miles à l’ouest des côtes bretonnes jouait un rôle primordial dans l’économie de la Grande Pêche à la même époque, par le nombre de marins qui y étaient rattachés par le nombre de bateaux dont c’était le port d’armement.À l’occasion de la sortie de son livre, E.M L’idée du large, François Mousset évoquera ce qu’était dans les années 1900 la vie maritime de l’archipel, dernière possession française en Amérique du Nord.

