Conférence « l’armistice inespéré »

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen Somme

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

2025-11-01

Le 11e jour du 11e mois à 11 heures, les armes se taisent, l’Armistice est signé. Le 11 novembre 1918, un peu partout en France, les combats cessent enfin. Hébétés, les soldats de chaque camp sortent de leur tranchée. Les plénipotentiaires allemands ont signé, bien qu’ils représentent un empereur qui avait abdiqué quelques heures auparavant. 0 .

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

