Conférence L’Art au féminin Chambray-lès-Tours
samedi 13 mars 2027 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Conférence L’Art au féminin
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-13 15:00:00
fin : 2027-03-13 16:00:00
Date(s) :
2027-03-13
Conférence d’art dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
Animée par Jessica Degain, Conservatrice du Patrimoine au Musée des Beaux-arts de Tours.
Pratique prisée depuis la Renaissance, l’autoportrait accompagne une mise en scène de soi, à la croisée de l’intime et du politique. Pour les femmes artistes, l’autoportrait revêt un enjeu particulier : revendication d’un statut professionnel, expression d’une intériorité parfois cathartique, affirmation d’un regard féminin qui rompt avec la sexualisation et la misogynie.
À partir de 12 ans .
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43
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English :
Art Conference as Part of International Women’s Day
L’événement Conférence L’Art au féminin Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37
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