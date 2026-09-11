Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Conférence L’Art au féminin

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-13 15:00:00

fin : 2027-03-13 16:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Conférence d’art dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

Animée par Jessica Degain, Conservatrice du Patrimoine au Musée des Beaux-arts de Tours.

Pratique prisée depuis la Renaissance, l’autoportrait accompagne une mise en scène de soi, à la croisée de l’intime et du politique. Pour les femmes artistes, l’autoportrait revêt un enjeu particulier : revendication d’un statut professionnel, expression d’une intériorité parfois cathartique, affirmation d’un regard féminin qui rompt avec la sexualisation et la misogynie.

À partir de 12 ans .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

Art Conference as Part of International Women’s Day

L’événement Conférence L’Art au féminin Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37