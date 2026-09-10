Conférence « L’art baroque », Église Saint-Pierre-ès-Liens, Gigouzac

Informations pratiques

Conférence « L’art baroque » Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre-ès-Liens Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’art baroque naît au XVIe siècle en Italie avant de se diffuser dans le reste de l’Europe, puis sur le continent américain. Dans le département du Lot, les témoignages architecturaux et artistiques de ce style sont nombreux.

Cette conférence, proposée par Ronny Despature, chef de projet du Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors, vous permettra de mieux connaître ce mouvement artistique qui a profondément marqué son époque.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Gigouzac, 46150 Gigouzac, France Gigouzac 46150 Lot Occitanie http://gigouzac.jimdo.com/ L’église fut donnée au monastère du Vigan par Raymont Stéphani, seigneur de Gigouzac. L’ensemble de l’édifice remonte au XIIe siècle. L’église primitive devait probablement comporter un chevet plat, qui a été remplacé au XIVe siècle par le chevet actuel dont les voûtes d’ogives retombent sur des culs de lampe historiés. Entre la nef et les chapelles existe, contre le mur sud, le tombeau de la famille des Valon de Gigouzac dont l’enfeu a été refait au XIXe siècle.

L’art baroque nait au XVIe siècle en Italie avant de se diffuser au reste de l’Europe puis au continent américain. Dans le département du Lot, les témoignages architecturaux et artistiques du style a…

© Q. Joerger, Ville de Cahors