Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie. Étrigny

Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie. Étrigny vendredi 11 juillet 2025.

Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie.

Salle des fêtes à côté de la mairie Étrigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 19:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Vendredi 11 juillet, 18h Conférence

L’ART CONTEMPORAIN DANS LES ÉGLISES, de Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie des arts, curé de la paroisse Saint-Martin de Sennecey-le-Grand.

Salle des fêtes d’Étrigny (à côté de la mairie, parking à l’arrière)

Auteur d’un mémoire sur L’Église, l’art et les artistes, l’art contemporain dans les églises enjeux actuels , F. Curnier-Laroche travaille sur les rapports entre l’art, la culture et la foi, ainsi que sur les formes et les idées de l’architecture, .

Salle des fêtes à côté de la mairie Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie.

German : Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie.

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « L’art contemporain dans les églises » par Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et professeur en théologie. Étrigny a été mis à jour le 2025-07-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)