Conférence « L’Art contre l’oubli. Deux destins de femmes peintres pendant les années de guerre 1939-1945 » Brioude

Conférence « L’Art contre l’oubli. Deux destins de femmes peintres pendant les années de guerre 1939-1945 » Brioude jeudi 27 novembre 2025.

Conférence « L’Art contre l’oubli. Deux destins de femmes peintres pendant les années de guerre 1939-1945 »

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-11-27 14:30:00

fin : 2025-11-27 16:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Martin et Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous conference, hosted by Martin and Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.

Open to all.

German :

Vortrag der Université pour Tous, moderiert von Martin und Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.

Offen für alle Altersgruppen.

Italiano :

Conferenza organizzata dall’Université pour Tous, guidata da Martin e Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.

Aperta a tutti.

Espanol :

Conferencia organizada por la Universidad para Todos, dirigida por Martin y Sylvianne RIEUF, Museo Elise Rieuf de Massiac.

Abierto a todos.

