Conférence « L’Art contre l’oubli. Deux destins de femmes peintres pendant les années de guerre 1939-1945 »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2025-11-27 14:30:00
fin : 2025-11-27 16:30:00
2025-11-27
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Martin et Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Martin and Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.
Open to all.
German :
Vortrag der Université pour Tous, moderiert von Martin und Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.
Offen für alle Altersgruppen.
Italiano :
Conferenza organizzata dall’Université pour Tous, guidata da Martin e Sylvianne RIEUF, Musée Elise Rieuf de Massiac.
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia organizada por la Universidad para Todos, dirigida por Martin y Sylvianne RIEUF, Museo Elise Rieuf de Massiac.
Abierto a todos.
