Navarrenx

Conférence L’art de la guerre et l’armement au XVIe siècle, Richard Lacazette de la Cie des Echarpes Blanches

Salle du Fronton Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Si les voies diplomatiques et commerciales figurent parmi les principales voies pour qu’un peuple survive à travers les âges, c’est par le biais de la guerre qu’il se défend et se fait respecter. Le XVIe siècle est une période de transition entre l’époque chevalier et l’époque Mousquetaires du Roi . Comment et avec quoi défendions-nous nos possessions béarnaises, comme lors du siège de Navarrenx en 1569 ? Venez le découvrir ! .

Salle du Fronton Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine char@orange.fr

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English : Conférence L’art de la guerre et l’armement au XVIe siècle, Richard Lacazette de la Cie des Echarpes Blanches

L’événement Conférence L’art de la guerre et l’armement au XVIe siècle, Richard Lacazette de la Cie des Echarpes Blanches Navarrenx a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Béarn des Gaves