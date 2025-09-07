Conférence L’Art déco dans les Landes Samadet

Conférence L’Art déco dans les Landes Samadet dimanche 7 septembre 2025.

Conférence L’Art déco dans les Landes

2378, route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’Art déco a fortement influencé l’architecture des Landes, marquant aussi bien les bâtiments publics que les demeures privées de villes comme Mont-de-Marsan, Dax ou Hossegor. À partir de ses recherches, Vincent Matéos, conservateur départemental, présente un panorama de l’Art déco dans les Landes,

Entre les deux guerres, l’Art déco a fortement influencé l’architecture des Landes, marquant aussi bien les bâtiments publics que les demeures privées de villes comme Mont-de-Marsan, Dax ou Hossegor. À partir de ses recherches, Vincent Matéos, conservateur départemental, présente un panorama de l’Art déco dans les Landes, en prélude à un cycle d’animations sur le territoire. .

2378, route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Conférence L’Art déco dans les Landes

Art Deco had a strong influence on architecture in the Landes region, marking both public buildings and private residences in towns such as Mont-de-Marsan, Dax and Hossegor. Based on his research, Vincent Matéos, departmental curator, presents a panorama of Art Deco in the Landes region,

German : Conférence L’Art déco dans les Landes

Das Art déco hat die Architektur in den Landes stark beeinflusst und sowohl öffentliche Gebäude als auch private Wohnhäuser in Städten wie Mont-de-Marsan, Dax oder Hossegor geprägt. Auf der Grundlage seiner Recherchen präsentiert Vincent Matéos, Konservator des Departements, einen Überblick über das Art déco in den Landes,

Italiano :

L’Art Déco ha avuto una grande influenza sull’architettura della regione delle Landes, caratterizzando sia gli edifici pubblici che le abitazioni private di città come Mont-de-Marsan, Dax e Hossegor. Sulla base delle sue ricerche, Vincent Matéos, curatore del dipartimento, presenta un panorama dell’Art Déco nelle Landes,

Espanol : Conférence L’Art déco dans les Landes

El Art Déco tuvo una gran influencia en la arquitectura de la región de Las Landas, marcando tanto los edificios públicos como las viviendas particulares de ciudades como Mont-de-Marsan, Dax y Hossegor. Basándose en sus investigaciones, Vincent Matéos, conservador departamental, presenta un panorama del Art Déco en las Landas,

L’événement Conférence L’Art déco dans les Landes Samadet a été mis à jour le 2025-08-22 par Landes Chalosse