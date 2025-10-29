Conférence L’art et la mode par Jean-Charles Castelbajac Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Conférence de Jean-Charles de Castelbajac, styliste et stylicien.

Intitulé de la conférence L’art et la mode

Le mercredi 29 octobre 2025 à 18h30

Salle Jeanne d’Arc

Gratuit

Biographie

Créateur et artiste avant-gardiste, Jean-Charles de Castelbajac a anticipé ce qui constitue aujourd’hui les bases de la nouvelle création l’art et la mode, le détournement et les collaborations. Son travail pluridisciplinaire, art, mode, design, se décline autour d’une gamme chromatique courte, bleu jaune, rouge. Ses vêtements et son art sont habités de sa passion pour l’histoire, le monde de l’enfance et le Pop art. Il a collaboré avec de nombreux artistes dont Keith Haring, Lady Gaga et Robert Mapplethorpe. Son art s’exprime au travers d’installations, de performances, de street-art à la craie, de dessins et de collages.

Il a été le directeur artistique de United Colors of Benetton de 2018 à 2022. En 2021-2022, son travail artistique a fait l’objet d’une exposition intitulée le Peuple de demain à la galerie des enfants du Centre Pompidou qui a itinéré au West Bund Museum de Shanghai en 2023 et au Centre Pompidou Malaga jusqu’en 2024. En 2023, il réalise une collection pour la faïencerie de Gien avec ses dessins.

En juin 2024, il installe une sculpture pérenne de 15 mètres, un ange en treillage, Boulevard Saint Germain à Paris, sur le mur de la Société de Géographie. Il a créé, pour le diocèse de Paris, les vêtements et ornements liturgiques pour la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre 2024.

En septembre 2025, Jean-Charles de Castelbajac lance sa collection La Couleur de nos Rêves en collaboration avec Pierre Frey. Du 12 décembre 2025 au 23 aout 2026, le musée des Abattoirs de Toulouse lui consacrent une exposition présentant près de 300 œuvres, vêtements, objets de design, dessins, photographies, … Cette exposition, intitulée ’L’Imagination au pouvoir , est une invitation à découvrir les multiples facettes d’un artiste à l’inventivité sans limites. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

