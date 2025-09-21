Conférence « L’Art habite-t-il en région? » Musée Bertrand Châteauroux

Conférence « L’Art habite-t-il en région? » Musée Bertrand Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « L’Art habite-t-il en région? » Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée Bertrand Indre

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées.

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Apprenez-en plus sur l’exposition “L’Art habite-il en région ?” avec son commissaire Alexandre Roccuzzo.

Réservations obligatoires au 02 54 61 12 34 ou à reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« link »: « mailto:reservationsmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

