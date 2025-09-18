Conférence « L’art moderne, un art expérimental ? » Troyes

Conférence « L’art moderne, un art expérimental ? » Troyes jeudi 18 septembre 2025.

Conférence « L’art moderne, un art expérimental ? »

Auditorium du musée d’Art moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

De profonds bouleversements sociétaux marquent la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle développement de techniques industrielles et de communication, révolutions scientifiques, psychanalyse, guerres mondiales…. ébranlant certitudes et valeurs des siècles précédents.

Les artistes, alors non seulement refléteront, transcriront chacun à leur manière, les ruptures et les révolutions de leur époque, mais les devanceront et les assumeront au travers de la remise en question des normes de la figuration, aussi bien la forme que la couleur.

Ces destructions-restructurations donneront naissance à de multiples mouvements, fulgurants, souvent éphémères: fauvisme, cubisme, expressionniste, suprématisme, abstraction, surréalisme, Nouvelle Objectivité… .

Auditorium du musée d’Art moderne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « L’art moderne, un art expérimental ? » Troyes a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne