Conférence : L’art roman des Alpes de Haute-Provence Médiathèque d’Herbès – Manosque Manosque

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Par Yann Codou, Maître de conférences émérite en archéologie médiévale

Découvrez la richesse de l’art roman du département des Alpes de Haute-Provence. Les églises les plus anciennes (XIe siècle) relèvent du courant international que les historiens de l’architecture nomment le « premier art roman méridional », on pensera à Saint-Martin de Volonne ou Saint-Donat de Montfort. En revanche, pour le second âge roman (XIIe siècle), la Provence alpine s’avère un territoire à la confluence de plusieurs courants. En premier lieu, une « École romane provençale », liés à l’importance de l’influence de l’architecture antique et illustrées par les sites de Carluc (Céreste), Salagon (Mane), Ganagobie … et par ailleurs, les liens du département avec les ateliers italiens conduisent à développer l’idée d’une influence lombarde. Elle sera notamment évoquée lors de la présentation de l’église Saint-Victor de Castellane, ou encore de la cathédrale de Sisteron. Enfin, une autre spécificité correspond à l’introduction lente et tardive (XIIIe siècle) de formules gothiques, phénomène bien illustré par Notre-Dame de Romigier ou encore Digne ou Senez.

Yann Codou est maître de conférences émérite en archéologie médiévale. Spécialiste du fait religieux à la période médiévale, il l’approche en fondant sa réflexion sur l’analyse des textes, l’étude du bâti et les fouilles archéologiques. Il a rédigé ou dirigé plusieurs ouvrages sur le sujet : Cathédrales de Provence, Églises médiévales du Var, Les églises médiévales des Alpes-Maritimes, L’abbaye Saint-Eusèbe de Saignon, Histoire de l’abbaye de Lérins … Il est aussi président de la Fédération historique de Provence et représentant régional de la Société Française d’Archéologie.

L’ART ROMAN DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

