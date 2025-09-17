Conférence « L’art, un reg’art ! » Ault

Conférence « L’art, un reg’art ! » Ault mercredi 17 septembre 2025.

Conférence « L’art, un reg’art ! »

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Suite de trois conférences animées par l’artiste Lionel Girard, licencié en Histoire de l’Art, diplômé de l’ENSBA/Paris.

Découvrir la face cachée des artistes, de leur style, de leurs œuvres, leurs messages, etc. sans cours magistral mais

avec finesse, sobriété et humour. C’est là le challenge de Lionel Girard.

Première conférence avec arcimboldo en invité d’honneur

Gratuit 0 .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « L’art, un reg’art ! » Ault a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS