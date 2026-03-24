Conférence L’art, un reg’art ! Ault
Conférence L’art, un reg’art ! Ault samedi 18 avril 2026.
Conférence L’art, un reg’art !
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conférence sur la technique du clair obscur à travers l’œuvre de Georges De La Tour, le Caravage français ; L’artiste (1593-1652) est connu et reconnu pour les effets de clair-obscur qu’il a introduit avec une extrême délicatesse dans les scènes de ses tableaux…
Tout public | Entrée libre.
Conférence sur la technique du clair obscur à travers l’œuvre de Georges De La Tour, le Caravage français ; L’artiste (1593-1652) est connu et reconnu pour les effets de clair-obscur qu’il a introduit avec une extrême délicatesse dans les scènes de ses tableaux…
Tout public | Entrée libre. .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
Lecture on the technique of chiaroscuro through the work of Georges De La Tour, the French Caravaggio; the artist (1593-1652) is known and recognized for the chiaroscuro effects he introduced with extreme delicacy into the scenes of his paintings?
Free admission.
L’événement Conférence L’art, un reg’art ! Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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