Conférence L’art, un reg’art !

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conférence sur la technique du clair obscur à travers l’œuvre de Georges De La Tour, le Caravage français ; L’artiste (1593-1652) est connu et reconnu pour les effets de clair-obscur qu’il a introduit avec une extrême délicatesse dans les scènes de ses tableaux…

Tout public | Entrée libre.

Conférence sur la technique du clair obscur à travers l’œuvre de Georges De La Tour, le Caravage français ; L’artiste (1593-1652) est connu et reconnu pour les effets de clair-obscur qu’il a introduit avec une extrême délicatesse dans les scènes de ses tableaux…

Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Lecture on the technique of chiaroscuro through the work of Georges De La Tour, the French Caravaggio; the artist (1593-1652) is known and recognized for the chiaroscuro effects he introduced with extreme delicacy into the scenes of his paintings?

Free admission.

L’événement Conférence L’art, un reg’art ! Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS