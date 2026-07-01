Informations pratiques

Maureillas-las-Illas

CONFÉRENCE LAS ILLAS ET LES TRABUCAYRES

2 Las Illas Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez l’histoire fascinante de Las Illas et des Trabucayres, figures emblématiques des Pyrénées catalanes, à travers une conférence présentée par Marc Justafré, docteur en histoire. Une rencontre passionnante pour explorer le contexte historique, les réalités et les légendes qui entourent ces hommes et leur époque.

Apéritif offert

Possibilité de restauration sur place

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2 Las Illas Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27

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English :

Discover the fascinating history of Las Illas and the Trabucayres, iconic figures of the Catalan Pyrenees, through a lecture presented by Marc Justafé, Ph.D. in history. A captivating event to explore the historical context, the realities, and the legends surrounding these men and their era.

Complimentary aperitif

Food available on site

L’événement CONFÉRENCE LAS ILLAS ET LES TRABUCAYRES Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66