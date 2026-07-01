CONFÉRENCE LAS ILLAS ET LES TRABUCAYRES Maureillas-las-Illas
vendredi 24 juillet 2026 · Maureillas-las-Illas
Informations pratiques
Maureillas-las-Illas
CONFÉRENCE LAS ILLAS ET LES TRABUCAYRES
2 Las Illas Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez l’histoire fascinante de Las Illas et des Trabucayres, figures emblématiques des Pyrénées catalanes, à travers une conférence présentée par Marc Justafré, docteur en histoire. Une rencontre passionnante pour explorer le contexte historique, les réalités et les légendes qui entourent ces hommes et leur époque.
Apéritif offert
Possibilité de restauration sur place
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2 Las Illas Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27
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English :
Discover the fascinating history of Las Illas and the Trabucayres, iconic figures of the Catalan Pyrenees, through a lecture presented by Marc Justafé, Ph.D. in history. A captivating event to explore the historical context, the realities, and the legends surrounding these men and their era.
Complimentary aperitif
Food available on site
L’événement CONFÉRENCE LAS ILLAS ET LES TRABUCAYRES Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66