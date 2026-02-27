Conférence l’assistance sociale au XIXe siècle un exemple avec l’hospice Saint-Louis Maison des Syndicats Chalon-sur-Saône
En partenariat avec l’Université pour Tous de Bourgogne et l’association Abigaïl Mathieu.
La Révolution aspire, en France, à remplacer la charité chrétienne et la philanthropie, jugées insuffisantes et aléatoires, par l’assistance. Cette dernière devient un devoir moral vis-à-vis des citoyens en détresse, censé s’appliquer à tous et éradiquer la misère. Toutefois, faute de moyens financiers suffisants, l’État n’y parvient pas. La charité privée continue à dominer jusque vers 1875 (elle perdure ensuite, mais vient désormais s’ajouter aux efforts de la République vis-à-vis des plus démunis). Le cas de l’ancien hospice Saint Louis à Chalon sur Saône au 19e siècle illustre parfaitement cette situation.
