Conférence l’assistance sociale au XIXe siècle un exemple avec l’hospice Saint-Louis Maison des Syndicats Chalon-sur-Saône

Conférence l’assistance sociale au XIXe siècle un exemple avec l’hospice Saint-Louis

Maison des Syndicats 2 rue du parc Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

En partenariat avec l’Université pour Tous de Bourgogne et l’association Abigaïl Mathieu.

La Révolution aspire, en France, à remplacer la charité chrétienne et la philanthropie, jugées insuffisantes et aléatoires, par l’assistance. Cette dernière devient un devoir moral vis-à-vis des citoyens en détresse, censé s’appliquer à tous et éradiquer la misère. Toutefois, faute de moyens financiers suffisants, l’État n’y parvient pas. La charité privée continue à dominer jusque vers 1875 (elle perdure ensuite, mais vient désormais s’ajouter aux efforts de la République vis-à-vis des plus démunis). Le cas de l’ancien hospice Saint Louis à Chalon sur Saône au 19e siècle illustre parfaitement cette situation.

Réservation obligatoire auprès de l’UTB au 03 85 93 41 70 ou utb.chalon@wanadoo.fr .

English : Conférence l’assistance sociale au XIXe siècle un exemple avec l’hospice Saint-Louis

