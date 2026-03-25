Conférence L’astronomie au féminin Femmes Astronomes par Yaël Nazé Tonneville La Hague
Conférence L’astronomie au féminin Femmes Astronomes par Yaël Nazé Tonneville La Hague vendredi 3 avril 2026.
Conférence L’astronomie au féminin Femmes Astronomes par Yaël Nazé
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Conférence présentée par Yaël Nazé, astrophysicienne et maître de recherches FNRS à l’Université de Liège.
Des femmes ont joué un rôle essentiel dans les grandes découvertes de l’astronomie, de l’étude des étoiles aux mystères de l’Univers… et pourtant, leurs noms restent souvent méconnus.
Une plongée captivante dans une autre histoire de l’Univers, plus riche et souvent oubliée.
Conférence conseillée à partir de 10 ans.
Réservation indispensable. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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L’événement Conférence L’astronomie au féminin Femmes Astronomes par Yaël Nazé La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague
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