Conférence L’astronomie dans la Grèce antique Médiathèque Pradines

Conférence L’astronomie dans la Grèce antique Médiathèque Pradines vendredi 7 novembre 2025.

Conférence L’astronomie dans la Grèce antique

Médiathèque Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Dans le cadre des soirées d’astronomie proposées en partenariat avec le Club d’Astronomie de Gigouzac et Carrefour des sciences et des arts, venez assister à une conférence intitulée « L’astronomie dans le Grèce antique ».

La conférence sera animée par Jean Ripert sur la compréhension du ciel par les savants grecs et leurs apports aux sciences astronomiques.

.

Médiathèque Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

English :

As part of the astronomy evenings organized in partnership with the Club d?Astronomie de Gigouzac and Carrefour des sciences et des arts, come and attend a lecture entitled: « Astronomy in Ancient Greece ».

Jean Ripert will talk about Greek scientists’ understanding of the sky and their contribution to astronomical science.

German :

Im Rahmen der Astronomieabende, die in Zusammenarbeit mit dem Club d’Astronomie de Gigouzac und Carrefour des sciences et des arts angeboten werden, besuchen Sie einen Vortrag mit dem Titel: « L’astronomie dans le Grèce antique » (Die Astronomie im antiken Griechenland).

Der Vortrag wird von Jean Ripert moderiert und behandelt das Verständnis des Himmels durch die griechischen Gelehrten und ihren Beitrag zu den astronomischen Wissenschaften.

Italiano :

Nell’ambito delle serate di astronomia organizzate in collaborazione con il Club di Astronomia di Gigouzac e il Carrefour des sciences et des arts, partecipate alla conferenza « L’astronomia nell’antica Grecia ».

Jean Ripert parlerà della comprensione del cielo da parte degli scienziati greci e del loro contributo alle scienze astronomiche.

Espanol :

En el marco de las veladas astronómicas organizadas en colaboración con el Club de Astronomía de Gigouzac y el Carrefour des sciences et des arts, asista a una conferencia titulada « La astronomía en la antigua Grecia ».

Jean Ripert hablará sobre el conocimiento del cielo por los científicos griegos y su contribución a las ciencias astronómicas.

L’événement Conférence L’astronomie dans la Grèce antique Pradines a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot